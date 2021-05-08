«Борщевой набор» на контроле: ведется мониторинг цен на сезонные овощи

По всей стране, в том числе в Тверской области, при участии партии «Единая Россия» сформированы рабочие группы по контролю за стабилизацией цен на сезонные овощи из так называемого борщевого набора. Об этом сообщил руководитель рабочей группы «Единой России» по мониторингу цен на сезонные овощи, зампред Госдумы Алексей Гордеев на заседании 4 августа.

По его словам, заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают продукцию напрямую. Дополнительные торговые точки за последние две недели появились во многих регионах. Алексей Гордеев напомнил, что партия проводит мониторинг как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках. Также идет работа с торговыми сетями и фермерскими объединениями по снижению торговых наценок.

Более чем 80 регионами РФ все поставленные задачи по снижению цен выполняются, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

«По результатам мониторинга мы видим большую активность на всех площадках, не менее 15 тысяч ярмарочных площадей сейчас предоставлены в стране фермерам. Мы «приросли» в объемах продаж за последнюю неделю. Овощей «борщевого набора» было продано 4200 тонн, что на 600 тонн больше показателя прошлой недели. При этом картофель подешевел до 30%, до 20% - лук, морковь и капуста. Сейчас мы переходим на массовый сбор овощей, объемы должны нарастать, а цены снижаться», – отметил Джамбулат Хатуов.

Контроль за ситуацией с ценами на «борщевой набор» взяли на себя все региональные отделения партии. Они ведут мониторинг, обеспечивают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями. В 53 регионах прошло 415 встреч с ритейлерами, в 83 субъектах РФ состоялось почти 4,2 тысячи рейдов по торговым точкам для фиксации цен на основные продукты питания. В 59 регионах открыто более 1200 дополнительных ярмарок с конца июля.

По словам руководителя тверского регионального исполнительного комитета «Единой России», депутата Тверской городской Думы Сергея Аксенова, в Верхневолжье тоже создана рабочая группа по мониторингу цен на продукты из «борщевого набора». В нее вошли депутаты различного уровня, представители общественности, молодежные активисты партии.

«Волонтеры ежедневно посещают крупные сетевые и небольшие частные магазины, проводят фотофиксацию стоимости капусты, моркови, картофеля, лука, свеклы, помидоров. Ведутся статистика и анализ. Наша задача – добиться, чтобы посредники между производителем и продавцом, то есть перекупщики, не накручивали цены. К их росту приводит большое количество промежуточных звеньев, а значит, надо сокращать путь сезонных овощей от поля до прилавка», – отметил Сергей Аксенов.

Напомним, 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого набора». Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева.

На совещании с членами Правительства 21 июля Президент поддержал предложения «Единой России» и Правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и Правительство РФ, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы.