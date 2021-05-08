В Тверской области на 28 объектах завершены работы по благоустройству

В муниципалитетах Тверской области на 23 общественных территориях и в 5 дворах завершены работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в 2021 году будут благоустроены 100 объектов в 38 муниципальных образованиях.

Создание комфортной и безопасной среды для жизни – одна из пяти национальных целей развития, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В текущем году в регионе заявлено благоустройство 21 двора и 79 общественных пространств. В районах приводят порядок парки, набережные, площади, скверы, игровые площадки.

В столице Верхневолжья ремонтные работы идут на набережных Мигаловская и А. Никитина, а также во дворах по улице Советская и проспекту Чайковского.

В Бежецком районе изменения затронут сквер Горького и Ленина, а также парк на набережной рядового Николаева. В Вышнем Волочке работы ведут в Венециановском и Петровском скверах, на набережной Олега Матвеева. В Ржеве благоустройство заявлено в парке у памятника «Паровоз», по улице Большая Спасская заменят плитку на пешеходной дорожке.

В Белом приводят в порядок Базарную площадь и смотровую площадку, в Зубцове – детские площадки на улицах Победы и Дружбы и Пионерский парк. В Кимрах идет благоустройство Коммунистической набережной, в Конаково работы в этом году проводят на Набережной Волги, в Кувшиново – в Комсомольском парке и по улице Советская.

В Фировском районе в поселке Великооктябрьский благоустраивают Торговую площадь и сквер по улице Первомайская, в поселке Калашниково Лихославльского района – сквер по улице Ленина, в Кесовогорском районе – территорию вокруг пруда Банный по Почтовой улице. В Максатихе приводят в порядок площадь Свободы и устанавливают плоскостные сооружения в микрорайоне «Южный».

В рамках реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды работы также ведутся в 6 муниципалитетах: в Бежецке, Осташкове, Конаково, Калязине, Торопце и Нелидово.

Пресс-служба Правительства Тверской области