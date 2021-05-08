Игорь Руденя укрепил позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Губернатор Игорь Руденя занял 22-е место в рейтинге влияния глав субъектов РФ за июль, укрепив свои позиции сразу на четыре пункта. Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Как следует из опубликованного рейтинга, Игорь Руденя по-прежнему находится в группе «Сильное влияние» и сейчас занимает в ней 2-е место. На укрепление позиций повлияло, в том числе, посещение тверского региона председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, отмечает АПЭК.

Напомним, визит главы федерального правительства в Тверскую область состоялся 13 июля. По его итогам на сайте кабмина опубликованы поручения Михаила Мишустина. Они касаются, в основном, создания условий для перехода промышленных предприятий на отечественное программное обеспечение. На важность этого вопроса премьер-министр обратил внимание во время посещения Тверского вагоностроительного завода и промышленного технопарка «КСК».

Также Михаил Мишустин высоко оценил новую модель пассажирских перевозок, которая внедряется в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени. В частности, речь шла о работе цифровой платформы, которая позволяет вести мониторинг и контролировать работу перевозчиков, отслеживать транспортные средства, соблюдение расписания и возможные отклонения от графика, об открытой платежной системе. А также о внедрении интеллектуальных систем на общественном транспорте, с помощью которых осуществляются информирование пассажиров, диспетчеризация, видеонаблюдение для безопасности граждан. Михаил Мишустин отметил необходимость масштабирования опыт тверского региона в рамках всей страны.

В числе важных поручений, которые председатель Правительства РФ дал по итогам посещения Верхневолья, – необходимость проработки источников и механизмов финансирования строительства железнодорожной ветки от Октябрьской железной дороги до транспортно-пересадочного узла в Завидово, а также комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устье реки Шоши. Соответствующую работу до 15 августа должны провести Ростуризм, Минтранс, Минфин и Минэнерго совместно с Правительством Тверской области и ОАО «РЖД».

Экономика Верхневолжья обсуждалась и на двусторонней встрече Михаила Мишустина и Игоря Рудени. Глава тверского региона подчеркнул: благодаря федеральной поддержке в Тверской области в непростой период пандемии коронавируса реализованы комплексные пакеты мер поддержки региональных предприятий, имеющих ключевое экономическое значение.

«Мы сохранили рабочие места, налоговый потенциал производств. Также реализуем ряд программ по цифровой трансформации в здравоохранении. В системе скорой помощи создали единый диспетчерский центр, обновили автопарк санитарных машин. Кроме того, обновляем парк школьных автобусов», – сообщил Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что планомерная работа по сокращению госдолга позволила сэкономить на его обслуживании более 3,5 млрд рублей. Эти средства перенаправлены на развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктурных проектов, поддержку малого и среднего бизнеса.