По поручению Губернатора Игоря Рудени в Андреаполе оказывается необходимая помощь жителям, пострадавшим от стихии

В городе Андреаполе Тверской области продолжаются работы по наладке электроснабжения и ремонту домов местных жителей, пострадавших от стихии. 2 августа из-за прохождения грозового фронта и ураганного ветра порывами до 25 м/с произошло падение деревьев на жилой сектор. К ликвидации последствий привлечена группировка сил и средств в количестве более 350 человек и 98 единиц техники.

На месте продолжает работу комиссия, которую возглавляет Губернатор Игорь Руденя, в составе руководства МЧС, муниципального образования, региональных Министерств строительства, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты населения, образования. Члены комиссии находятся в постоянном контакте с местными жителями, оперативно решают возникающие вопросы.

На данный момент проведен ремонт кровель 13 жилых домов, убрано более 370 деревьев, проведена расчистка 76 участков улиц Промысловая, Горки, Зелёная, Авиаторов от порубочных остатков и строительного мусора, что позволило полностью ликвидировать завалы на дорогах.

За время проведения восстановительных работ установлены 92 бетонные опоры линий электропередачи по улицам Промысловая, Горки, Зеленая, пер. Горки. Полностью восстановлена распределительная сеть, в настоящее время энергетики оперативно ведут работы по подключению электричества в домах.

5 августа продолжается расчистка завалов на землях гослесфонда, сбор и вывоз мусора, распил и вывоз порубочных остатков, очистка придомовых территорий от строительного мусора и восстановление участков поваленных заборов.

Оказана помощь семьям, потерявшим близких, в результате стихии в Андреаполе и Осташковском городском округе. Напомним, Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для людей, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2 августа. Сейчас готовятся необходимые документы. Кроме того, материальную поддержку получат жители, пострадавшие из-за стихии, частично утратившие свое имущество.

В муниципалитетах продолжаются регулярные подворовые обходы, организована выдача бесплатных продуктов. Для семей с маленькими детьми доступен круглосуточный детский сад.

На контроле регионального Минздрава по поручению Губернатора находится оказание медицинской помощи пострадавшим, которые были доставлены в учреждения здравоохранения Твери. Обследование и лечение пациентов ведется согласно установленным диагнозам. Одна женщина с положительной динамикой выписана и продолжает лечение на дому.

Открыта горячая линия по круглосуточному телефону: 8-4822-39-09-82 на базе ГУ МЧС России по Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области