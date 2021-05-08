Визит Мишустина и развитие экономики Тверской области отмечены фондом «Петербургская политика» в мониторинге событий за июль

Позитивную повестку тверского региона в июле сформировали новости о развитии экономики Верхневолжья и рабочей поездке председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщается в мониторинге основных событий социально-политической жизни регионов, опубликованном сегодня, 5 августа, на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

В числе позитивных событий июля, произошедших в Тверской области, составители мониторинга на первое место поставили рабочую поездку в регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которая состоялась 13 июля. Напомним, вместе с губернатором Игорем Руденей глава федерального правительства посетил производственные площадки Тверского вагоностроительного завода и промышленного технопарка «КСК». Также Михаил Мишустин высоко оценил результаты деятельности компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. В рамках визита губернатор Игорь Руденя представил премьер-министру проект развития кластера «Волжское море» и другие объекты туристской инфраструктуры в ОЭЗ «Завидово». Кроме того, в ходе двусторонней встречи Михаил Мишустин и Игорь Руденя обсудили перспективы социально-экономического развития Тверской области.

По итогам поездки председатель Правительства РФ дал ряд поручений. Значительная их часть касается создания условий для перехода промышленных предприятий страны на отечественное программное обеспечение. Михаил Мишустин в этой связи обратил внимание на опыт тверских машиностроителей. Кроме того, Ростуризму, Минтрансу, Минфину и Минэнерго вместе с правительством Тверской области и «РЖД» поручено до 15 августа проработать источники и механизмы финансирования строительства железнодорожной ветки от Октябрьской железной дороги до транспортно-пересадочного узла в Завидово, а также комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устье реки Шоши.

Также в круг внимания аналитиков фонда «Петербургская политика» вошло решение Правительства Тверской области о создании инновационного кластера транспортного машиностроения. По словам губернатора Игоря Рудени, кластер создается «для обеспечения технологического перевооружения, производственной кооперации, привлечения инвестиций» в этой ключевой для региона отрасли промышленности. Кластер станет площадкой для эффективной кооперации производств сектора машиностроения. Он объединит Тверской вагоностроительный завод, предприятия на базе восстанавливаемой площадки Торжокского вагоностроительного завода, новый промышленный технопарк КСК в городе Твери – сейчас здесь действуют производства 11 резидентов. Планируется включить в контур кластера малые и средние промышленные предприятия Тверской области. Кроме того, в работу вовлечены образовательные учреждения – Тверской государственный технический университет, Тверской машиностроительный колледж.

В мониторинге отмечен и ряд других позитивных событий. В их числе выделение Тверской области 1,5 млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета, определение первых резидентов инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» (компании «Фодеско-МАК» и «Герс Технолоджи») и запуск в Зубцовском районе камнеобрабатывающего завода ООО «Белый камень».