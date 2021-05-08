Жителей Тверской области приглашают в онлайн режиме присоединиться к международному благотворительному фестивалю «Россия – Греция. Вместе сквозь века»

21 августа 2021 года в Москве состоится пятый международный благотворительный фестиваль христианской культуры «Россия – Греция. Вместе сквозь века». Он проводится в рамках перекрестного Года истории России и Греции.

Будет вестись прямая трансляция, которую смогут увидеть жители регионов России, Греции и стран Евросоюза. Ссылка на трансляцию будет размещена на сайте фестиваля.

Цель мероприятия – изучение и популяризация российской и греческой культуры, развитие дружбы и многостороннего сотрудничества между странами.

В рамках фестиваля пройдут концерты, творческие мастер-классы, выставки и благотворительная акция «Марафон добрых дел». Также будут награждены победители всероссийского конкурса детского рисунка «Дружба

российского и греческого народов», 30-ти детям из многодетных семей будут вручены подарки.

Фестиваль пройдет в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя и на соборной площади Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области