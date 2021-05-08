Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 августа 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 251 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 46 759 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 222 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 324 509 человек, за последние сутки – 3551 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 916 501, в том числе за последние сутки их проведено 3605.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 54 908 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 352 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 18 619

Конаковский район 4173

Ржев 2911

Вышневолоцкий городской округ 2576

Калининский район 2366

Кимры 2020

Торжок 1938

Кашинский городской округ 1408

Бежецкий район 1223

Калязинский район 1208

Бологовский район 1189

Старицкий район 1189

Осташковский городской округ 1126

Нелидовский городской округ 1030

Лихославльский район 1021

Торопецкий район 824

Максатихинский район 775

Весьегонский муниципальный округ 766

Западнодвинский муниципальный округ 751

Оленинский муниципальный округ 626

Торжокский район 616

Андреапольский муниципальный округ 570

Кувшиновский район 547

Рамешковский район 533

Зубцовский район 490

Спировский район 435

Ржевский район 431

Сонковский район 391

Кимрский район 394

Селижаровский муниципальный округ 374

ЗАТО Озёрный 363

Кесовогорский район 331

Бельский район 278

Краснохолмский муниципальный округ 277

Фировский район 268

Пеновский муниципальный округ 183

Лесной муниципальный округ 179

Молоковский район 170

Сандовский муниципальный округ 156

Жарковский район 153

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области