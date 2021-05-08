Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 августа 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 251 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 46 759 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 222 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 324 509 человек, за последние сутки – 3551 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 916 501, в том числе за последние сутки их проведено 3605.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 54 908 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 352 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 18 619
Конаковский район 4173
Ржев 2911
Вышневолоцкий городской округ 2576
Калининский район 2366
Кимры 2020
Торжок 1938
Кашинский городской округ 1408
Бежецкий район 1223
Калязинский район 1208
Бологовский район 1189
Старицкий район 1189
Осташковский городской округ 1126
Нелидовский городской округ 1030
Лихославльский район 1021
Торопецкий район 824
Максатихинский район 775
Весьегонский муниципальный округ 766
Западнодвинский муниципальный округ 751
Оленинский муниципальный округ 626
Торжокский район 616
Андреапольский муниципальный округ 570
Кувшиновский район 547
Рамешковский район 533
Зубцовский район 490
Спировский район 435
Ржевский район 431
Сонковский район 391
Кимрский район 394
Селижаровский муниципальный округ 374
ЗАТО Озёрный 363
Кесовогорский район 331
Бельский район 278
Краснохолмский муниципальный округ 277
Фировский район 268
Пеновский муниципальный округ 183
Лесной муниципальный округ 179
Молоковский район 170
Сандовский муниципальный округ 156
Жарковский район 153
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области