Историю столицы Верхневолжья можно увидеть в 3D пространстве

В Твери стартовали экскурсии в очках виртуальной реальности. Первые программы прошли в минувшие выходные. Посмотреть на историю столицы Верхневолжья в 3D пространстве смогли более 60 человек.

Губернатор Игорь Руденя считает туризм одним из драйверов экономики Верхневолжья.

«Интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты, проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей», – считает глава региона.

Маршрут экскурсии проходит по историческому центру города и территории, на которой ранее располагался Тверской кремль. При помощи технологии 360° экскурсанты могут рассмотреть панораму древнего города, крепостные стены, башни, оборонительные укрепления, княжеские покои и посадские помещения.

Не менее зрелищной частью экскурсии является историческая реконструкция. Путешественники встречают воинов в доспехах: лучник и пушкарь демонстрируют свое оружие и показывают основы средневекового боя. Гости смогут зарядить и выстрелить из старинной пищали. VR-очки можно легко надевать поверх обычных очков или линз.

Виртуальное путешествие, разработанное туристической компанией «Ковчег-Тверь», является новым продуктом на рынке экскурсионных услуг, не имеющий аналогов в тверском регионе.

Министерство туризма Тверской области будет содействовать проекту в части подготовки документации и рекомендаций для подачи заявки на получение гранта Ростуризма.

Также оказана информационная поддержка проекту в социальных сетях #WelcomeTver, экскурсии доступны для бронирования на туристическом портале welcometver.ru.

Экскурсии проводятся каждые выходные в 10.00, 12.00 и 14.00. Начало на Монастырском мосту (ориентир – храм Михаила Тверского).

Пресс-служба Правительства Тверской области