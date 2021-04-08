Тверская компания «ЭкоТех» успешно реализует проект по импортозамещению на российском рынке

Тверской производитель изделий из пластика ООО «ЭкоТех» является одной из компаний, которая реализует на территории России проект по импортозамещению. Компания расширяет производство и создает новые рабочие места, что стало возможным благодаря укреплению сотрудничества с крупными сетевыми ритейлерами и животноводческими холдингами.

«Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверской производитель, полностью заменил пластиковые цоколи и плинтуса для кухонь в гипермаркете «Леруа Мерлен», которые раньше закупались в Словении, а также многофункциональные панели «Мультипланк» для строительства перегородок и пластиковых щелевых полов для содержания свиней, которые теперь в больших объемах закупаются крупными свиноводческими холдингами. Тверская продукция серийно запущена в рамках импортозамещения и успешно конкурирует с производителями из Германии и Дании.

Кроме того, компания «ЭкоТех» продолжает развивать межзаводскую кооперацию, что позволяет увеличивать контрактное производство изделий из пластика методами литья под давлением и экструзии по чертежам заказчиков.

Использование в производстве технологий по переработке отходов из пластика вносит свой вклад в улучшение экологии региона – компания закупает отходы и дает им новую жизнь. В первом полугодии 2021 года ООО «ЭкоТех» на 25% нарастило объем производства изделий из пластика, что позволило создать 13 новых рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области