В Твери ведется обустройство здания мультимедийного парка «Россия – Моя история»

На набережной реки Лазури в Твери продолжается строительство мультимедийного парка «Россия – Моя история». Уже возведено здание будущего парка.

Сейчас на площадке выполняются работы по устройству тепловых, водопроводных и электросетей, прокладке трасс наружного освещения. Ведется монтаж внутренней системы отопления здания музея, подготовка стен под финишное покрытие, идет монтаж окон и другие работы. Кроме того, благоустраивается внутриплощадочная территория мультимедийного парка.

1 июля в рамках инспекционной поездки по городу Твери Игорь Руденя ознакомился с ходом работ на объекте. Позже в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь Губернатор сообщил о планах проводить в парке экскурсии по аналогии с проектом «Нас пригласили во дворец» в областной картинной галерее, куда приезжают дети со всех районов Верхневолжья.

«В парке «Россия – моя история» будет представлена информация о всех муниципалитетах Верхневолжья, чтобы дети из районов знакомились с историей родного края, начиная с момента образования областной столицы, всех наших муниципальных образований. Планируем сделать образовательную программу от областного Правительства. Считаю, это будет интересно и для наших детей, и для гостей Тверской области. Ведь это самый крупный регион Центрального федерального округа не только территориально, но и по содержанию, исторической значимости», – сказал в прямом эфире Игорь Руденя.

Строительство мультимедийного парка «Россия – Моя история» – инициатива Президента РФ Владимира Путина. В настоящее время подобные объекты созданы в 23 городах России, в Центральном федеральном округе – только в Москве.

Комплекс в Твери будет включать в себя интерактивный музей «Россия – моя история», кассовый павильон с информационным пунктом, торговые павильоны, зону фудкорта, фонтаны, детский дворик, амфитеатр, автостоянку и стоянку для автобусов.

Планируется в дальнейшем на этой площадке создать региональный молодёжный кластер, где разместят офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, проектный офис и образовательный центр волонтёрского движения «МыВместе», открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения молодёжных социально значимых и культурных мероприятий.

Парк «Россия – Моя история» – это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. Региональный контент займёт около 30% от общей экспозиции. В его разработке участвуют члены консультативной группы, специалисты Тверского государственного университета, подведомственных структур Министерства культуры и Министерства туризма Тверской области. Также свои предложения представляют муниципальные образования Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области