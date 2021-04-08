Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Заслуженного врача РФ, Почетного гражданина Твери Риммы Николаевны Виноградовой

3 августа ушла из жизни Заслуженный врач Российской Федерации, Почетный гражданин Твери Римма Николаевна Виноградова. Соболезнования родным и близким Риммы Николаевны направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вся жизнь Риммы Николаевны была посвящена служению медицине, укреплению региональной системы здравоохранения Верхневолжья. Талантливый врач и эффективный руководитель, она по праву пользовалась высоким авторитетом в профессиональной среде. Римма Николаевна внесла весомый вклад в развитие психоневрологической службы в нашем регионе, в сохранение и передачу традиций отечественного здравоохранения новым поколениям медиков», – отметил Игорь Руденя.

Римма Николаевна Виноградова – выпускница Калининского государственного медицинского института. Более 50 лет она посвятила психиатрии и работе в Тверском областном психоневрологическом диспансере. Прошла все этапы работы от врача-психиатра до главного врача диспансера и главного психиатра Тверской области.

При непосредственном участии Риммы Николаевны в регионе совершенствовалась система психоневрологической помощи населению и трудовой реабилитации пациентов, внедрялись новые формы и методы работы. Под руководством Риммы Николаевны Виноградовой Областной клинический психоневрологический диспансер стал крупным лечебным центром.

Свидетельством профессиональных достижений Риммы Николаевны являются многочисленные награды за добросовестный труд на благо региона и всей страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области