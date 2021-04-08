В Ржевском филиале Музея Победы состоится мероприятие в честь годовщины первого победного салюта

5 августа в Ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» состоится торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине первого победного салюта. В этот день пройдёт церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Я рисую салют».

Творческое состязание проводилось в июле. Его участниками стали воспитанники образовательных организаций Ржевского района. Всего на конкурс ребята прислали более 50 работ.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Также посетители смогут посмотреть новую выставку в рамках проекта «Герои Ржева», посвященную годовщине встречи во Ржеве И.В. Сталина с командующим Калининским фронтом А. И. Ерёменко. Будут представлены раритеты из фондов Музея Победы – документ о назначении Ерёменко командующим Калининским фронтом, фотографии и другое.

Гостем мероприятия станет Татьяна Ерёменко, дочь Маршала Советского Союза Андрея Ивановича Ерёменко.

Музей «Ставка Сталина» – филиал Музея Победы, который расположен в небольшом деревянном доме подо Ржевом, где Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. Сейчас здесь представлена расширенная экспозиция – военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. В музее быт военного времени сочетается с современными технологиями – на мониторах демонстрируется фильм, посвященный Великой Отечественной войне.

В музее неоднократно бывали почетные гости. Так, 29 июля филиал Музея Победы в рамках визита во Ржевский район посетили Губернатор Игорь Руденя, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и советник Президента РФ Владимир Васильев.

Пресс-служба Правительства Тверской области