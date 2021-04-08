В Андреаполе Тверской области продолжаются восстановительные работы

В городе Андреаполе Тверской области, где 2 августа из-за прохождения грозового фронта и ураганного ветра порывами до 25 м/с произошло падение деревьев на жилые дома, продолжаются восстановительные работы.

На месте работает комиссия, которую возглавляет Губернатор Игорь Руденя, в составе руководства МЧС, муниципального образования, региональных Министерств строительства, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты населения, образования. Члены комиссии продолжают подворовые обходы, в оперативном режиме решаются возникающие у жителей вопросы, им оказывается помощь.

Принимаются необходимые меры для выполнения данного главой региона поручения оперативно приобрести жилье для андреапольцев, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра, оказать помощь семьям погибших и пострадавших, содействие людям в восстановлении документов, в случае если произошла их утрата, обеспечить детей школьной формой и канцелярскими принадлежностями к началу нового учебного года.

Органами соцзащиты в оперативном режиме ведётся подготовка необходимых документов.

«Заявления от граждан собирались при подворовых обходах, чтобы жители оперативно могли получить материальную помощь», – пояснили в министерстве социальной защиты населения Тверской области.

На контроле регионального Минздрава по поручению Губернатора находится оказание медицинской помощи пострадавшим. Пять человек были доставлены в медицинские учреждения Твери. Для эвакуации пациентов привлекались как машины скорой медицинской помощи, так и вертолёт санавиации. Обследование и лечение пациентов ведется согласно установленным диагнозам.

На месте проводится распил упавших деревьев, разбор конструкций, оказывается адресная помощь по установке временных кровель на домах.

В настоящее время с пострадавших от стихии улиц вывезено более 1600 тонн различного мусора (разрушенные конструкции, ветки и другое), убрано 165 поваленных деревьев.

Всего к ликвидации последствий стихии привлечено свыше 340 человек, 78 единиц техники. Открыта горячая линия по круглосуточному телефону: 8-4822-39-09-82 на базе ГУ МЧС России по Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области