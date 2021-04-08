Молодая семья из Тверской области победила на Всероссийском конкурсе «Семья года – 2021»

Семья Снежковых из Лихославльского района Тверской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года - 2021». Победа представителям Верхневолжья присуждена в номинации «Молодая семья».

Илья и Ольга Снежковы вместе со студенческой скамьи. Свой брак молодые люди зарегистрировали 26 августа 2006 года. В 2010 году у пары родилась дочь Алина, через четыре года - сын Матвей. В 2021 году в семье Снежковых ожидается прибавление.

В этом году Снежковы стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Награждение проходило в Твери в мае, накануне Международного дня семьи. К семьям Верхневолжья обратился Губернатор Игорь Руденя.

«Хочу поблагодарить вас за важный выбор в жизни – в пользу крепкой, большой и дружной семьи. За сохранение семейных традиций нашего народа. Очень важно, что для вас настоящим счастьем является рождение детей. Основа материнства и отцовства - в воспитании в детях трудолюбия, отзывчивости, уважения к старшим, любви к своей родной земле и стране», – подчеркнул Игорь Руденя.

Всего в 2021 году в оргкомитет всероссийского конкурса поступило 366 представлений на семьи-победители региональных этапов, 85 из них были признаны лучшими из лучших.

Тверская семья Снежковых - большие поклонники спорта. Глава семьи - тренер по лыжным гонкам в комплексной спортивной школе Олимпийского резерва №1 города Тверь, обладатель множества спортивных наград.

В 2017 году по инициативе Ильи Снежкова впервые состоялся районный лыжный фестиваль «Снежок» среди детей дошкольного возраста. Теперь это традиционное мероприятие в Лихославльском районе. Также семья входит в состав организаторов и судей районного фестиваля спорта и туризма «Лихофест». Кроме того, при участии Ильи Снежкова проходят областные соревнования по лыжным гонкам памяти легендарной 6-й роты ВДВ.

Конкурс «Семья года» проводится с 2016 года и является масштабным событием, объединяющим лучшие семьи России. По итогам конкурса формируется национальная книга-летопись, посвященная семьям-победителям.

На протяжении нескольких лет представители Тверской области после победы на региональном этапе становятся лучшими на всероссийском конкурсе. В 2017 году во Всероссийском конкурсе «Семья года» победила семья Боруленковых из Нелидово в номинации «Сельская семья». В 2018 году – семья Пажетновых из Торопецкого района в номинации «Золотая семья России». В 2019 году – семья Молчановых из Твери в номинации «Многодетная семья», а в 2020 году победителями всероссийского конкурса стали семья Акимкиных из Калининского района в номинации «Многодетная семья» и семья Киричук из Вышнего Волочка в номинации «Семья – хранитель традиций».

Пресс-служба Правительства Тверской области