В Тверской области пройдёт всероссийская научно-практическая конференция «Образование, интегрированное в культуру. Музейный практикум»

С 11 по 14 августа в городе Торжке Тверской области пройдет II Всероссийская научно-практическая конференция «Образование, интегрированное в культуру. Музейный практикум». Мероприятие состоится в музейном комплексе Всероссийского историко-этнографического музея (ВИЭМ).

В этом году ключевая тема конференции - «Библиотека как ресурс развития музея», музейных практикумов – «Литературные сюжеты в нелитературных музеях».

Для проведения конференции приглашены лучшие гиды, кураторы групп и преподаватели, успешно совмещающие научную и практическую деятельность в своих сферах.

Работа пройдет в форматах секционных заседаний, выездных экспедиций, посвященных Л. Н. Толстому и А. П. Керн, методических семинаров на базе выставок ВИЭМ «Почтенный купец» и «Елоховский –140», а также музейных практикумов по созданию лекции-пасьянса, выставки «Письмо художника Митрофанова».

Все площадки конференции будут интегрированы в культурную программу. Экскурсии и события помогут лучше раскрыть темы музейных практикумов.

Специальными гостями конференции станут сотрудники Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева.

Пресс-служба Правительства Тверской области