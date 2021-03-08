Игорь Руденя поручил приобрести жилье для андреапольцев, чьи дома были разрушены в результате стихии

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для андреапольцев, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2 августа. Семьям, потерявшим близких, и пострадавшим в результате стихии в Андреаполе и Осташковском районе будут предоставлены выплаты.

На месте работает комиссия, которую возглавляет Губернатор Игорь Руденя, в составе руководства МЧС, муниципального образования, региональных Министерств строительства, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты населения, образования. Заседание комиссии 3 августа провёл глава региона.

«В первую очередь, сейчас необходимо определить объём необходимой срочной помощи и оказать поддержку семьям пострадавших, гражданам, потерявшим жильё. В данной ситуации приобретаем только готовое жильё», - обозначил Игорь Руденя.

Глава региона поручил оказать людям необходимое содействие в восстановлении документов, в случае если во время стихии произошла их утрата.

Губернатор также поручил обеспечить детей из семей, чьи дома пострадали в результате стихии, школьной формой и канцелярскими принадлежностями к началу нового учебного года.

В настоящее время в Андреаполе члены комиссии проводят подворовые обходы с тем, чтобы оценить состояние домовладений. В зоне особого внимания – условия проживания семей с детьми.

Подворовые обходы продолжают и спасатели, они обеспечивают граждан всем необходимым, оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств.

«Без внимания нас не оставляют. Штаб МЧС развёрнут вот дальше по улице. Если какие-то вопросы появляются, туда можно сразу обратиться, нам сразу всё пообещали организовать. Всё быстро решается. Насчёт воды питьевой вопрос был, насчёт детей – у кого детишки маленькие дали поручение круглосуточно детский садик сделать, круглосуточно кормить детей. Сегодня всю ночь работали, и рано с утра», - рассказала жительница пострадавшего дома Людмила Линус

Для жителей домов, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут пункт временного размещения, который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения.

Министерство здравоохранения по поручению Губернатора Игоря Руденя держит на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим. В частности, потребовалось привлечение санитарной авиации МЧС России. Экипаж вертолёта Ми-8 с бригадой врачей 2 августа совершил вылет в ЦРБ Андреапольского муниципального округа для оказания неотложной помощи и последующей транспортировки пациентов в Тверь. По информации медиков, состояние пострадавших средней тяжести, угрозы жизни нет. На улицах, где дома наиболее повреждены, дежурит бригада скорой помощи, чтобы оперативно оказать помощь всем, кому она понадобится.

По информации ГУ МЧС России по Тверской области, в городе Андреаполь и Осташковском городском округе пострадало 11 человек. Всего к ликвидации последствий привлечена группировка сил и средств в количестве свыше 340 человек, 78 единиц техники. Открыта горячая линия по круглосуточному телефону: 8-4822-39-09-82 на базе ГУ МЧС России по Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области