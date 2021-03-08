В Тверской области новый асфальт уложен на автодороге Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново

В Тверской области на автодороге Вышний Волочек - Есеновичи - Кувшиново завершено устройство асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы на объекте выполняются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году благодаря реализации нацпроекта приводится в надлежащее состояние 259 км региональных трасс.

«Приоритетные направления ремонта дорог – объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности тверского региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Автомобильная дорога регионального значения Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново связывает между собой несколько муниципальных образований Тверской области, а также позволяет сократить путь из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода к озеру Селигер.

Общая протяженность дороги – 74,1 км. В 2021 году работы ведутся на четырех участках общей протяженностью 25 км в Вышневолоцком городском округе и Кувшиновском районе. Это участки с 49 км по 61 км, с 62 км по 65 км, с 69 км по 74 км, с 75 км по 80 км.

Подрядная организация АО «АБЗ-Дорстрой» уже завершила основные работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части автодороги. Всего уложено два слоя - выравнивающий и верхний. Объект должен быть введен в эксплуатацию до 31 августа 2021 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области