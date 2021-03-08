Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 августа 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 46 309 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 260 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 318 079 человек, за последние сутки – 2 325 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 909 333, в том числе за последние сутки их проведено 1 491.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 54 405 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 342 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 18 432
Конаковский район 4128
Ржев 2884
Вышневолоцкий городской округ 2569
Калининский район 2338
Кимры 1991
Торжок 1930
Кашинский городской округ 1384
Бежецкий район 1221
Калязинский район 1193
Бологовский район 1182
Старицкий район 1176
Нелидовский городской округ 1024
Осташковский городской округ 1120
Лихославльский район 1017
Торопецкий район 819
Максатихинский район 770
Весьегонский муниципальный округ 761
Западнодвинский муниципальный округ 749
Торжокский район 613
Оленинский муниципальный округ 608
Андреапольский муниципальный округ 569
Кувшиновский район 544
Рамешковский район 532
Зубцовский район 486
Спировский район 434
Ржевский район 428
Сонковский район 390
Кимрский район 387
Селижаровский муниципальный округ 371
ЗАТО Озёрный 362
Кесовогорский район 326
Краснохолмский муниципальный округ 274
Бельский район 272
Фировский район 268
Пеновский муниципальный округ 182
Лесной муниципальный округ 178
Молоковский район 158
Сандовский муниципальный округ 152
Жарковский район 153
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области