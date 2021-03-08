Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 августа 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 46 309 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 260 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 318 079 человек, за последние сутки – 2 325 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 909 333, в том числе за последние сутки их проведено 1 491.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 54 405 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 342 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 18 432

Конаковский район 4128

Ржев 2884

Вышневолоцкий городской округ 2569

Калининский район 2338

Кимры 1991

Торжок 1930

Кашинский городской округ 1384

Бежецкий район 1221

Калязинский район 1193

Бологовский район 1182

Старицкий район 1176

Нелидовский городской округ 1024

Осташковский городской округ 1120

Лихославльский район 1017

Торопецкий район 819

Максатихинский район 770

Весьегонский муниципальный округ 761

Западнодвинский муниципальный округ 749

Торжокский район 613

Оленинский муниципальный округ 608

Андреапольский муниципальный округ 569

Кувшиновский район 544

Рамешковский район 532

Зубцовский район 486

Спировский район 434

Ржевский район 428

Сонковский район 390

Кимрский район 387

Селижаровский муниципальный округ 371

ЗАТО Озёрный 362

Кесовогорский район 326

Краснохолмский муниципальный округ 274

Бельский район 272

Фировский район 268

Пеновский муниципальный округ 182

Лесной муниципальный округ 178

Молоковский район 158

Сандовский муниципальный округ 152

Жарковский район 153

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области