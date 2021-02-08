Игорь Руденя отметил заслуги ветеранов-десантников Ашота Смбатовича Оганесова и Сергея Николаевича Серова

2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск России. Со словами признательности к проживающим в Тверской области ветеранам ВДВ – участникам Великой Отечественной войны Ашоту Смбатовичу Оганесову и Сергею Николаевичу Серову обратился Губернатор Игорь Руденя.

Сергей Николаевич Серов в военные годы был направлен в Тейково Ивановской области в отдельную разведывательно-самокатную роту 8-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Свою первую награду получил в бою за взятие плацдарма на Днепре. В 16-летнем возрасте Сергей Николаевич заслужил орден Боевого Красного Знамени. Затем был орден Красной Звезды за взятие Кишинева, орден Отечественной войны II степени за взятие Будапешта, два ордена Отечественной войны I степени за взятие Вены и Берлина. Дополняют ряд боевых наград Сергея Николаевича - медаль «За отвагу» и две медали «За боевые заслуги».

«Вы один из героев-десантников, которые сражались с врагом на фронтах Великой Отечественной войны, насмерть стояли за свободу нашей Родины. Боевые ордена стали символом Вашей высочайшей доблести», - подчеркнул Игорь Руденя.

Ашот Смбатович Оганесов в годы Великой Отечественной войны трудился токарем на Станкостроительном оборонном заводе в Ростове-на-Дону, обеспечивал фронт вооружением. В 1945 году стал курсантом военного училища, затем - командиром боевого взвода 105 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

«Получив армейскую закалку в грозные военные годы, Вы на всю жизнь остались надежным защитником интересов Отечества, внесли личный вклад в укрепление преемственности поколений «крылатой пехоты». Ваше добросовестное отношение к службе и верность боевому братству остаются примером для тех, кто сегодня носит погоны Воздушно-десантных войск», - отметил глава региона.

В этот день с Ашотом Смбатовичем встретилась руководитель волонтерского штаба «Мы вместе» Юлия Саранова. Представители двух поколений обсудили варианты добровольческой помощи ветеранам, вопросы, которые волонтёры могут взять на особой контроль.

«У десантников и волонтеров один девиз: «Никто, кроме нас», поэтому для меня как для руководителя волонтерского движения, очень важно быть сегодня здесь, общаться с Вами, получить Ваш совет. Сейчас мы открываем на всем пространстве области волонтерские центры, и к нашему движению присоединяется много молодых ребят. Забота о ветеранах - наш абсолютный приоритет. Хочется получить в том числе и Ваши рекомендации, на какие вопросы стоит обратить особое внимание. Постараемся быть полезными, насколько это возможно и в наших силах», - обратилась к ветерану Юлия Саранова.

Пресс-служба Правительства Тверской области