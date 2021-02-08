«Тверские» поручения Михаила Мишустина важны для российской промышленности

Председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития Тверской области Герман Кичатов считает, что поручения председателя Правительства РФ Михаила Мишустина по итогам поездки в Тверскую область имеют большое значение для промышленных предприятий России.

«Поездка премьер-министра на предприятия Тверской области послужила триггером для запуска очередного этапа цифровой трансформации машиностроительного комплекса России. Михаил Мишустин известен успехами в области автоматизации и цифровизации в системе государственного управления, и, конечно, как специалист он профессионально интересовался технологическим уровнем тверских производств, в том числе, в части электронного и программного обеспечения. Основная роль государства в развитии отрасли – определить для разработчиков ПО необходимые стандарты и требования, а также содействовать ускоренному развитию этого направления. Не случайно на создание унифицированных требований в поручении главы федерального правительства даны сжатые сроки – до 1 октября текущего года. По сути, они уже должны быть готовы, и времени осталось только на их формализацию. Стандарты должны обеспечить необходимую интеграцию и информационную безопасность программ, которые разрабатываются разными участниками IT-рынка и войдут в мультисервисную промышленную модульную платформу», – прокомментировал Герман Кичатов.

Напомним, 13 июля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Тверскую область, в ходе которой посетил производственные площадки Тверского вагоностроительного завода и промышленного технопарка «КСК». На территории промтехнопарка премьер-министру презентовали решения по разработке и внедрению цифровых продуктов в промышленности.

«Вы делаете очень важное дело, – отметил Михаил Мишустин. – Ваша система позволяет очень эффективно планировать и управлять процессами собственного производства».

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал – продукция КСК не просто может конкурировать с западными аналогами, а превосходит их в разы.

«Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании», – считает Игорь Руденя.

Основная часть поручений председателя Правительства Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Тверскую область (опубликованы на сайте Правительства РФ 30 июля) посвящена созданию условий для перехода промышленных предприятий на отечественное программное обеспечение. До 1 октября Минпромторгу и Минцифры предстоит обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения, включая создание мультисервисной модульной промышленной платформы.