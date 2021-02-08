В областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной с момента открытия родилось свыше 32 тысяч детей

2 августа 2021 года коллектив перинатального центра им. Е.М. Бакуниной – ведущего лечебного учреждения родовспоможения Тверской области – отметил 11-й день рождения. За это время центр внес важный вклад в демографию Верхневолжья – здесь проконсультировали более 350 тысяч женщин, родилось свыше 32 тысяч детей, из которых 973 двойни и 22 тройни.

«Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона. В том числе через системную поддержку семей, создание условий для рождения и воспитания детей, развитие здравоохранения».

Сегодня в перинатальном центре оказывают все виды высокотехнологичной медицинской помощи в акушерстве, гинекологии и неонатологии, а также консультативно-диагностическую помощь женщинам и детям раннего возраста.

Мощность перинатального центра – 140 коек. Здесь действуют медико-генетическая консультация, консультативно-диагностическое отделение с поликлиникой, физиотерапевтическое отделение, отделение экстракорпоральных методов лечения, консультативный акушерский центр с выездными акушерскими бригадами.

Налажена телекоммуникационная связь с районами Тверской области, что позволяет медикам районных больниц связываться со специалистами центра, чтобы оперативно получать необходимую консультативную помощь в тактике ведения и лечения женщин группы риска.

В 2019 году в областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной впервые в Тверской области провели процедуру кордоцентеза, которая позволяет взять анализ крови из вены пуповины плода внутриутробно. Ранее её проведение было возможным только в федеральных центрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области