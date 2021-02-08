Молодежь Верхневолжья приглашают к участию в проектах арт-кластера «Таврида»

Активную молодежь Верхневолжья приглашают поучаствовать в проектах арт-кластера «Таврида». Они направлены на реализацию творческого и профессионального потенциала начинающих деятелей культуры и искусств.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие площадки позволяют молодежи заявить о себе, получить опыт для реализации своих идей.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

В ближайшее время будут открыты две смены. Одна из них – постановка шоу фестиваля «Таврида. Арт», в рамках которой с 31 августа по 5 сентября состоятся арт-школа мюзикла, подготовка контента шоу резидентов и мюзикла на холмах в рамках фестиваля. Вторая – «Город. Точка роста», где пройдут занятия в арт-школах региональных арт-резиденций, индустрии гостеприимства, архитектуры и дизайна, интернет-маркетинга. Она пройдет с 30 сентября по 5 октября.

С 8 по 11 сентября планируется проведение фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт», участниками которого станут резиденты арт-кластера «Таврида», конкурсанты Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters, финалисты и полуфиналисты проектов платформы «Россия – страна возможностей», волонтеры, представители НКО и медиаиндустрии, участники проекта «Большая перемена».

Для участия в образовательных школах необходимо пройти регистрацию на «АИС – молодежь России» на сайте https://myrosmol.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области