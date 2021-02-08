Поручения Михаила Мишустина помогут успешно реализовать проекты в особой экономической зоне «Завидово»

Генеральный директор ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент» Константин Забродин отметил, что поручения председателя Правительства РФ Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Тверскую область позволят сохранить необходимую динамику работ по развитию туристской инфраструктуры в особой экономической зоне «Завидово».

«Губернатор Игорь Руденя ознакомил главу федерального правительства с планами развития кластера «Волжское море» и особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово». Полным ходом идет строительство одного из ключевых объектов – речного порта. Создается инфраструктура для организации всесезонного семейного отдыха, доступного людям разного уровня достатка. Безусловно, содействие государства, обозначенное в поручениях Михаила Мишустина, позволит нам сохранить необходимую динамику работ и успешно реализовать задуманные проекты», – отметил генеральный директор ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент» Константин Забродин.

Напомним, 13 июля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Тверскую область. В ходе визита губернатор Игорь Руденя представил премьер-министру проект развития кластера «Волжское море» и другие объекты туристской инфраструктуры в ОЭЗ «Завидово».

«Завидово – единственная в Центральном федеральном округе особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, где действуют льготы и преференции для бизнеса. Ведется активное развитие территории совместно с компанией «Агранта» и ВЭБ РФ. Уже действует гостиница, апартаменты и другие объекты. Идет строительство речного порта. Планируем принимать здесь крупные теплоходы. Также развивается транспортно-пересадочный узел с железной дорогой», – рассказал Игорь Руденя.

«Замечательный результат, – оценил проект Михаил Мишустин. – Те национальные цели развития, которые поставил перед нами Президент Владимир Путин, в том числе создание комфортной среды, предполагают удобство маршрутов, транспорта, хорошую инфраструктуру. Поддержим развитие кластера в Завидово. При этом важно ориентировать такие кластерные решения на людей со средним достатком, которые должны иметь возможность получить эти услуги на хорошем уровне. Уверен, у вас это может достаточно хорошо получиться».

В минувшую пятницу, 30 июля, на сайте федерального правительства опубликован перечень поручений Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Тверскую область. Одно из них качается развития туристской инфраструктуры в Завидово. В частности, Ростуризму, Минтрансу, Минфину и Минэнерго вместе с Правительством Тверской области и «РЖД» поручено до 15 августа проработать источники и механизмы финансирования строительства железнодорожной ветки от Октябрьской железной дороги до транспортно-пересадочного узла, а также комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устье реки Шоши.