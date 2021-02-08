С 1 августа в ряде филиалов МФЦ Тверской области введена новая услуга - оформление загранпаспортов нового поколения

С 1 августа 2021 года в филиале №1 Твери, а также в Ржевском и Конаковском филиалах ГАУ «МФЦ» появилась возможность оформить загранпаспорт, содержащий электронные носители информации, сроком на 10 лет.

Обеспечить жителям Тверской области возможность оформлять в МФЦ все наиболее востребованные документы – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей.

«Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг», - считает Игорь Руденя.

Прием документов для предоставления государственных и муниципальных услуг в филиалах МФЦ осуществляется в порядке «живой» очереди, а также по предварительной записи на официальном сайте ГАУ «МФЦ», через мобильное приложение «Мои Документы», по телефону «горячей линии» 8-800-450-00-20.

Перед своим визитом в центр о загруженности филиала можно узнать на официальном сайте ГАУ «МФЦ» в разделе «Информация о загруженности».

В регионе продолжается развитие действующей сети МФЦ, оснащение и ремонт подразделений. В 2021 году откроют семь филиалов Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в тех районах, где их ранее не было. Впервые филиалы МФЦ появятся в Краснохолмском, Лесном, Пеновском муниципальных округах, Бельском, Молоковском, Сонковском и Фировском районах. При этом в Белом, Красном Холме и Молоково обустраивают модульные МФЦ. На других территориях подобраны подходящие для их размещения здания.

В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч (в 2020 году было оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг).

Пресс-служба Правительства Тверской области