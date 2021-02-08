Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с решением о господдержке сельхозпроизводителей

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с принятым решением о финансовой поддержке кролиководческих хозяйств тверского региона. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, вопрос поддержки сельхозпроизводителей был рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. На возмещение части затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов выделят средства из областного бюджета.

«Это очень перспективное направление, поэтому данная мера поддержки должна стать ежегодной, чтобы работающие в этом секторе производители могли строить планы по развитию как минимум на 3-5 лет», – считает Игорь Руденя.

В 2021 году на возмещение части затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов из областного бюджета будет направлено порядка 2,9 млн рублей.

В настоящее время в Калязинском и Весьегонском районах региона работает два кролиководческих хозяйства. В 2020 году объем производства крольчатины составил более 387,1 тонны.

Оказание государственной поддержки позволит обеспечить финансовую устойчивость предприятий, увеличить объем производства и реализации мяса кролика.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.