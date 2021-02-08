В Тверской области реализуются инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства

Компании ООО «Грин-Фьюлз» и ООО «Ручьевское» в Ржевском районе приступили к уборочной. Для посева пшеницы и рапса производители ввели в оборот сельскохозяйственные земли, которые ранее не использовались. Развиваться на тверской земле, вкладывать инвестиции в расширение посевных площадей позволяет поддержка региона и кооперация с другими компаниями.

«В Тверской области стоит задача по эффективному развитию АПК. Это должно быть выражено в росте объёмов производства, вводе в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, развитии малого и среднего бизнеса на селе, создании новых рабочих мест», – считает Игорь Руденя.

В 2021 году в Ржевском районе посеяно около 12 тыс. гектаров яровых культур, что составляет 116 процентов к первичным планам. Лидерами по посевам пшеницы, ячменя, зернобобовым культурам стали компании «Ручьевское», «Агропромкомплектация», «Грин-Фьюлз» и «Итомля».

В этом году возросли посевы озимого рапса. Так, в структуре посевов компании «Грин-Фьюлз» они составляют около 30% от всей засеянной площади. Развитие рапсоводческой отрасли компании поддержала инвестиционная группа «Русский фонд», которая выступила в качестве партнера, обеспечив семенами рапса и технологией выращивания.

Кроме того, по словам генерального директора компании Николая Тарнавського, регион предоставил поддержку на сев озимых культур и помощь в выделении земель. Готовятся документы для получения субсидий на восстановление земель.

В ближайшие 5 лет на освоение земель сельскохозяйственного назначения ООО «Грин-Фьюлз» планирует дополнительно вложить порядка 200 млн рублей, а также создать свыше 70 рабочих мест.

До 2027 года компания планирует ввести в сельскохозяйственный оборот более 10 тыс. га земель для выращивания рапса и зерновых культур. В свою очередь, объем поставок рапса увеличится до 7 тыс. тонн в год, а зерновых культур до 245 тыс. тонн в год.

Сейчас в Ржевском районе начались уборочные работы. Лидером по темпам уборки является компания «Ручьевское», которая с заброшенных еще недавно земель намолачивает до 40 центнеров с гектара.

Наряду с уборочными работами, ведется подготовка к севу озимых, которые планируется посеять на площади около 2 тыс. гектаров.

Пресс-служба Правительства Тверской области