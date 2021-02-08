Юлия Саранова помогла конаковцам ликвидировать несанкционированные свалки

Во время рабочей поездки в Конаково директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова помогла жителям двух домов организовать вывоз мусора, который месяцами копился рядом с контейнерной площадкой.

Жительница дома №7 по улице Энергетиков Раиса Хлудова обратилась к Юлии Сарановой с просьбой помочь решить проблему, с которой сами жильцы дома справиться не могут. Несколько месяцев рядом с контейнерной площадкой накапливался крупногабаритный строительный, бытовой мусор, и его никто не вывозил. По словам жильцов многоквартирного дома, обращения в различные инстанции результата не дали.

«Люди ремонты делают, квартиры покупают и весь хлам сюда выносят», – пожаловались Раиса Хлудова и другие жильцы.

Проблему удалось решить на месте. Юлия Саранова сделала звонок в министерство экологии и природных ресурсов Тверской области и обратила внимание на жалобу конаковцев. В итоге вывезти строительный мусор было поручено Тверьспецавтохозяйству, задача была выполнена в короткие сроки.

Кучи мусора были убраны и у дома 1-я Набережная, жильцы которого обратились к Юлии Сарановой с аналогичной проблемой.

«Будем следить за этим вопросом. Эти кокретные проблемы решены, но необходимо, чтобы в дальнейшем сложных мусорных проблем у нас не возникало. Будем над этим работать», – сказала Юлия Саранова.

Как известно, по инициативе Юлии Сарановой в муниципальных образованиях Тверской области создаются волонтерские центры и формируется большая команда движения «МыВместе». Задачи, которые ставит перед собой добровольцы, связаны с оказанием разнообразной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – пожилым гражданам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также тем, кто пострадал от пожаров и различных стихийных бедствий.