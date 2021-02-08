Губернатор Игорь Руденя поблагодарил десантников и ветеранов ВДВ за службу Родине

2 августа – День Воздушно-десантных войск России. К воинам-десантникам, ветеранам ВДВ – жителям Тверской области обратился Губернатор Игорь Рудня.

«Наши десантники стали воплощением мужества, беззаветной преданности своей стране. Многие жители тверского региона с честью прошли школу Воздушно-десантных войск и сегодня хранят верность боевому братству, активно участвуют в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи, подготовке призывников к службе в армии. Благодарю всех, кто носил и носит голубые береты, за службу Родине, за пример, который вы подаете подрастающему поколению», – отметил Игорь Руденя.

Ежегодно в этот день в Твери ветераны ВДВ, представители общественных и молодежных организаций, жители города возлагают цветы к мемориалу воинам-интернационалистам, памятнику Герою Советского Союза, основателю и легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову.

Пресс-служба Правительства Тверской области