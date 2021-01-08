Губернатор Игорь Руденя поблагодарил за доблестный труд жительницу Кувшиново Александру Александровну Терещенко, отмечающую столетний юбилей

1 августа столетний юбилей отмечает жительница Кувшиново, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Александра Александровна Терещенко. Губернатор Игорь Руденя позвонил Александре Александровне и поблагодарил ее за годы доблестного труда во благо Отечества.

«Спасибо Вам за неоценимый вклад в нашу общую Победу над фашизмом. Люди вашего легендарного поколения – это золотой фонд России, совесть и нравственная опора общества. Желаю Вам провести праздничный день в кругу дорогих людей, с отличным настроением», – обратился к Александре Александровне Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области