Губернатор Игорь Руденя поблагодарил за доблестный труд жительницу Кувшиново Александру Александровну Терещенко, отмечающую столетний юбилей

posted by Максим Малахов on вс, 08/01/2021 - 19:42

 1 августа столетний юбилей отмечает жительница Кувшиново, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Александра Александровна Терещенко. Губернатор Игорь Руденя позвонил Александре Александровне и поблагодарил ее за годы доблестного труда во благо Отечества.

         «Спасибо Вам за неоценимый вклад в нашу общую Победу над фашизмом. Люди вашего легендарного поколения – это золотой фонд России, совесть и нравственная опора общества. Желаю Вам провести праздничный день в кругу дорогих людей, с отличным настроением», – обратился к Александре Александровне Игорь Руденя.

 

         Пресс-служба Правительства Тверской области