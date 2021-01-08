Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 августа 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 45 856 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 246 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 315 057 человек, за последние сутки – 1192 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 872 160, в том числе за последние сутки их проведено 2384.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 53 898 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 335 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 18 231
Конаковский район 4 089
Ржев 2841
Вышневолоцкий городской округ 2553
Калининский район 2318
Кимры 1983
Торжок 1925
Кашинский городской округ 1373
Бежецкий район 1212
Бологовский район 1180
Калязинский район 1177
Старицкий район 1163
Осташковский городской округ 1110
Нелидовский городской округ 1019
Лихославльский район 1006
Торопецкий район 814
Максатихинский район 770
Весьегонский муниципальный округ 745
Западнодвинский муниципальный округ 744
Торжокский район 612
Оленинский муниципальный округ 603
Андреапольский муниципальный округ 568
Кувшиновский район 535
Рамешковский район 521
Зубцовский район 480
Спировский район 428
Ржевский район 423
Сонковский район 390
Кимрский район 385
Селижаровский муниципальный округ 367
ЗАТО Озёрный 362
Кесовогорский район 319
Краснохолмский муниципальный округ 274
Бельский район 272
Фировский район 261
Пеновский муниципальный округ 181
Лесной муниципальный округ 177
Молоковский район 157
Сандовский муниципальный округ 152
Жарковский район 148
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области