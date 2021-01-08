Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 августа 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 45 856 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 246 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 315 057 человек, за последние сутки – 1192 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 872 160, в том числе за последние сутки их проведено 2384.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 53 898 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 335 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 18 231

Конаковский район 4 089

Ржев 2841

Вышневолоцкий городской округ 2553

Калининский район 2318

Кимры 1983

Торжок 1925

Кашинский городской округ 1373

Бежецкий район 1212

Бологовский район 1180

Калязинский район 1177

Старицкий район 1163

Осташковский городской округ 1110

Нелидовский городской округ 1019

Лихославльский район 1006

Торопецкий район 814

Максатихинский район 770

Весьегонский муниципальный округ 745

Западнодвинский муниципальный округ 744

Торжокский район 612

Оленинский муниципальный округ 603

Андреапольский муниципальный округ 568

Кувшиновский район 535

Рамешковский район 521

Зубцовский район 480

Спировский район 428

Ржевский район 423

Сонковский район 390

Кимрский район 385

Селижаровский муниципальный округ 367

ЗАТО Озёрный 362

Кесовогорский район 319

Краснохолмский муниципальный округ 274

Бельский район 272

Фировский район 261

Пеновский муниципальный округ 181

Лесной муниципальный округ 177

Молоковский район 157

Сандовский муниципальный округ 152

Жарковский район 148

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области