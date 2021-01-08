Игорь Руденя: гордостью бологовской земли являются ее славная история, трудовые традиции и выдающиеся люди

1 августа отмечается День Бологовского района. Губернатор Игорь Руденя в обращении к жителям территории подчеркнул – гордостью бологовской земли по праву являются ее славная история, трудовые традиции и выдающиеся люди, прославившие Отечество.

«Навсегда в народной памяти останется подвиг бологовцев в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их мужеству и самоотверженному труду Бологое был единственным железнодорожным узлом между Москвой и Ленинградом, не захваченным врагом. Через него обеспечивалось бесперебойное снабжение частей Красной Армии оружием и боеприпасами.

Сегодня жители края бережно хранят память о героическом наследии родной земли, способствуют развитию железнодорожного транспорта, своим трудом приумножают промышленный потенциал тверского региона и всей России», – отметил Игорь Руденя.

В этом году муниципалитет отмечает 94-летие. Первое же письменное упоминание о сельце Бологое и Бологовском погосте найдено в писцовых книгах 1495 года.

Важным этапом в развитии территории стало строительство железной дороги, в результате которого Бологое в начале XX века стало крупным железнодорожным узлом.

В годы Великой Отечественной войны после неудачи фашистов захватить город, вбив «клин» между Москвой и Ленинградом, на железнодорожную станцию Бологое осуществлялись регулярные налеты авиации противника. На узел и город за годы войны было сброшено свыше 3,5 тыс. бомб.

4 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР станция Бологое - Московское награждена орденом Отечественной войны I степени. Бологое стал единственным из пристанционных городов Советского Союза, удостоенных такой награды.

Более 18 тысяч жителей Бологовского района ушли на фронт, свыше 7000 бологовцев не вернулись с войны. На трудовом посту погибло более 1 200 человек. 16 уроженцев района удостоены звания Героя Советского Союза.

В память о земляках на берегу Бологовского озера в ноябре 1965 был открыт гранитный обелиск с вечным огнем.

Пресс-служба Правительства Тверской области