Губернатор Игорь Руденя подчеркнул вклад тверских железнодорожников в развитие стальных магистралей страны

1 августа в России отмечается День железнодорожника – один из старейших профессиональных праздников в стране. К ветеранам и сотрудникам отрасли Верхневолжья обратился Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В этом году исполняется 170 лет со дня открытия Николаевской железной дороги, которая соединила две столицы – Санкт-Петербург и Москву. Это событие положило начало созданию в России сети железных дорог, дало импульс для роста промышленности и развития обширных территорий нашей Родины. Мы гордимся вкладом тверских железнодорожников в развитие стальных магистралей нашей страны. Именно на территории Верхневолжья построен один из первых участков Николаевской железной дороги от Твери до Вышнего Волочка», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона напомнил - первым отечественным стратегом развития железнодорожной отрасли стал уроженец Бежецкого уезда Тверской губернии, министр путей сообщения России Михаил Иванович Хилков.

По мнению Игоря Рудени, именно наличие развитой железнодорожной сети позволило в 20-30-е годы прошлого века провести масштабную индустриализацию страны. Создание всех крупнейших объектов экономики в Советском Союзе было сопряжено с использованием ж/д путей.

В годы Великой Отечественной войны город Бологое Калининской области был единственным не захваченным врагом крупным железнодорожным узлом между Москвой и Ленинградом.

Сегодня на территории Верхневолжья проложено 2 тыс. км железнодорожных путей, построены 104 железнодорожные станции. Ко Дню Победы в 2021 году в регионе открыта новая станция – «Ржевский мемориал».

Пресс-служба Правительства Тверской области