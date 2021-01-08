1 августа – День железнодорожника

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!

2021 год – особенный в истории железных дорог в России. 170 лет назад была официально открыта Николаевская железная дорога, положившая начало формированию в России железнодорожной сети общегосударственного значения. Именно на территории Верхневолжья был построен один из первых её участков, соединивший Тверь и Вышний Волочек. А 125 лет назад приказом министра путей сообщения Российской империи Михаила Хилкова, родившегося на тверской земле, был установлен первый в нашей стране профессиональный праздник – День железнодорожника.

Сегодня Верхневолжье по-прежнему вносит значительный вклад в развитие отечественного железнодорожного комплекса. На территории региона производятся современные вагоны, что обеспечивает обновление подвижного состава, повышение качества пассажирских перевозок в нашей стране. В 2021 году в Тверской области введена в эксплуатацию новая станция «Ржевский мемориал», ведется работа по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Благодарю всех ветеранов и работников железнодорожного транспорта Верхневолжья за высокий профессионализм, самоотдачу и преданность делу.

Желаю вам новых успехов в труде на благо Тверской области и всей России! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя