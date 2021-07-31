Тверская делегация во главе с Юлией Сарановой встретила в Шереметьево серебряного призёра Олимпиады Василису Степанову

В субботу 31 июля в аэропорту Шереметьево делегация из Твери, во главе с директором Тверского регионального центра «МыВместе» Юлией Сарановой, первой встретила серебряного призёра Олимпийских игр Василису Степанову.

В полдень здесь царил небывалый ажиотаж: просторные залы Шереметьево едва вместили всех желающих поздравить спортсменов, которые принесли славу России. Из-за телекамер журналистов федеральных каналов яблоку было негде упасть, количество маститых звезд спорта и делегаций спортклубов в фирменной одежде просто зашкаливало, а главными гостями были знаменитые чемпионы прошлых десятилетий, которые пришли поприветствовать молодое поколение.

Цветы, поздравления, восторги, слова признания и благодарности: наши не могли пропустить встречу на родной земле спортсменки, вернувшейся из Олимпийских игр в Токио с вожделенной медалью.

Напомним, 29 июля в призовом заезде женских двоек российский экипаж в составе Василисы Степановой, представляющей Тверскую область, и ростовчанки Елены Орябинской финишировал вторым, уступив лидерство лишь соперницам из Новой Зеландии. Российские экипажи в этом классе еще никогда не поднимались на олимпийский пьедестал почета. Для Тверской области серебро Василисы стало вторым за всю историю в академической гребле.

Сразу после объявления итогов гонки к спортсменке с приветственным словом обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он отметил, что эта награда прославляет достижения российской школы гребли, одним из центров которой является Тверская область.

«Выступив в блестящем стиле на олимпийском канале, Вы показали выдающийся пример целеустремленности и трудолюбия в борьбе с сильнейшими соперниками. Пусть Ваша медаль вдохновляет российскую сборную на новые олимпийские достижения в Токио, служат яркой мотивацией для спортивной молодежи тверского региона», – отметил глава региона в обращении к спортсменке.

В тот же день в своем Инстаграм о блестящей победе высказалась и Юлия Саранова. «Воля к победе, целеустремленность и желание быть лучше – качества, которые всегда характеризует настоящих борцов. Даже если это представительницы прекрасного пола», – написала Юлия Саранова в соцсетях. Она также предложила организовать флешмоб в Инстаграм в поддержку олимпийцев, отметив, что эти игры непростые с моральной точки зрения, и наши олимпийцы нуждаются в этом.

И вот в эту субботу главный тверской волонтер, смогла лично сказать все добрые слова Степановой.

Надо отметить, что делегация от Тверской области была очень многочисленной. В том числе в нее вошли председатель спорткомитета Тверской области Александр Демин, наставник Василисы Степановой, заслуженный тренер России Александр Брендаков, ребята-волонтеры, болельщики, ее многочисленные друзья и родственники. Василису, без сомнения, можно назвать членом спортивной династии. В том числе это отец - гребец Андрей Костыгов (который сам готовил дочь к Олимпиаде), брат Семен (в будущем планирующий участие в Олимпийских играх), супруг Василий (прибежавший в аэропорт с букетом прямо с тренировки).

Как рассказывают участники встречи, цветов было так много, что пришлось увозить их на тележке для багажа. Не меньше было сказано и добрых благодарственных слов.

Спортсменки с удовольствием отвечали на вопросы, фотографировались со всеми желающими и раздавали автографы, делились рассказами об участии в Олимпиаде. Как выяснилось, подготовкой Василисы к Олимпиаде занимался ее отец. Специально к этой встрече в Твери были подготовлены фирменные футболки с символикой Олимпиады и гербом Тверской области. «Василиса, мы гордимся тобой!» - надпись на футболках всегда будет напоминать об этом знаменательном событии.

«В такие моменты ощущаешь единение со своими земляками, гордость за их успехи, за то, что таких сильных и талантливых спортсменов вырастила Тверская область. Для нас эта медаль золотая, и она показывает выдающиеся результаты тверской школы гребли. Перспективы развития этого вида спорта подтверждались уже не раз. Наши гребцы принесли в тверскую спортивную копилку немало наград. А сегодня мы гордимся Василисой. Вы бы знали, с каким волнением мы ожидали приземления самолета, как эмоционально встречали спортсменок, которые несмотря на долгий перелет, активно общались с гостями. Все в зале были по-настоящему счастливы», - поделилась своими эмоциями Юлия Саранова.