Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 255 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 45 610 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 298 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 313 865 человек, за последние сутки – 3 290 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 869 776, в том числе за последние сутки их проведено 3 474.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 53 642 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 335 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 18 156

Конаковский район 4 064

Ржев 2825

Вышневолоцкий городской округ 2546

Калининский район 2307

Кимры 1970

Торжок 1920

Кашинский городской округ 1361

Бежецкий район 1209

Бологовский район 1176

Калязинский район 1173

Старицкий район 1150

Осташковский городской округ 1109

Нелидовский городской округ 1018

Лихославльский район 999

Торопецкий район 814

Максатихинский район 767

Весьегонский муниципальный округ 745

Западнодвинский муниципальный округ 744

Торжокский район 612

Оленинский муниципальный округ 593

Андреапольский муниципальный округ 565

Кувшиновский район 532

Рамешковский район 521

Зубцовский район 480

Спировский район 427

Ржевский район 420

Сонковский район 388

Кимрский район 385

Селижаровский муниципальный округ 366

ЗАТО Озёрный 360

Кесовогорский район 318

Краснохолмский муниципальный округ 274

Бельский район 271

Фировский район 261

Лесной муниципальный округ 177

Пеновский муниципальный округ 177

Молоковский район 157

Жарковский район 148

Сандовский муниципальный округ 127

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области