Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 255 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 45 610 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 298 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 313 865 человек, за последние сутки – 3 290 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 869 776, в том числе за последние сутки их проведено 3 474.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 53 642 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 335 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 18 156
Конаковский район 4 064
Ржев 2825
Вышневолоцкий городской округ 2546
Калининский район 2307
Кимры 1970
Торжок 1920
Кашинский городской округ 1361
Бежецкий район 1209
Бологовский район 1176
Калязинский район 1173
Старицкий район 1150
Осташковский городской округ 1109
Нелидовский городской округ 1018
Лихославльский район 999
Торопецкий район 814
Максатихинский район 767
Весьегонский муниципальный округ 745
Западнодвинский муниципальный округ 744
Торжокский район 612
Оленинский муниципальный округ 593
Андреапольский муниципальный округ 565
Кувшиновский район 532
Рамешковский район 521
Зубцовский район 480
Спировский район 427
Ржевский район 420
Сонковский район 388
Кимрский район 385
Селижаровский муниципальный округ 366
ЗАТО Озёрный 360
Кесовогорский район 318
Краснохолмский муниципальный округ 274
Бельский район 271
Фировский район 261
Лесной муниципальный округ 177
Пеновский муниципальный округ 177
Молоковский район 157
Жарковский район 148
Сандовский муниципальный округ 127
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области