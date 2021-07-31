Игорь Руденя: жители Сонковского района вписали немало ярких страниц в ратную и трудовую летопись Верхневолжья

31 июля – День Сонковского района. Муниципалитет отмечает 92 года со дня образования. Губернатор Игорь Руденя в обращении к жителям подчеркнул большой потенциал территории.

«Праздник дает прекрасную возможность вспомнить славную историю края, его богатейшее культурное наследие, имена многих выдающихся людей, которые родились, жили и трудились на сонковской земле, вписали немало ярких страниц в ратную и трудовую летопись Верхневолжья и всей России. Жителей района объединяют любовь к Родине и забота о благополучии своей земли, признательность всем, кто создавал и развивал здесь экономику, инфраструктуру и социальную сферу, сформировал надежную основу для дальнейшего социально-экономического развития муниципалитета», – отметил Игорь Руденя.

Сегодня сонковчане также отмечают День железнодорожника и День малого бизнеса.

Для экономического развития края большое значение имела построенная в 1870 году железная дорога Бологое-Рыбинск. Сонково стало крупным железнодорожным узлом, принимающим и отправляющим железнодорожные составы на Москву, Ярославль и Санкт-Петербург через Бологое и Пестово. Здесь проходит граница Октябрьской и Северной железных дорог.

С первых дней Великой Отечественной войны узловая станция Сонково стала выполнять большую роль в перевозке военных грузов. В поселке действовал крупный пункт по приему эвакуированного населения.

В 1995 году, в канун 50-летия Победы, в Сонкове был установлен на вечную стоянку паровоз как знак большого вклада железнодорожников в обеспечение перевозок в годы войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области