Селижаровский муниципальный округ отмечает 92-летие со дня образования территории

31 июля 92 года со дня образования территории отмечает Селижаровский муниципальный округ. В праздничный день к его руководству и жителям обратился Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Живописная природа, богатое культурное и духовное наследие составляют гордость селижаровского края. Здесь находится святой Оковецкий ключ, уже много веков привлекающий паломников и гостей со всех концов нашей страны. В период Великой Отечественной войны в крае развернулись ожесточенные бои, тысячи граждан встали на защиту страны. Семь жителей, родившихся на селижаровской земле, были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Традиции служения Родине, заложенные предыдущими поколениями, сегодня являются ориентиром для жителей в труде на благо муниципального образования», – отметил Игорь Руденя.

В исторических источниках Селижарово впервые упоминается в 1503 году. После революции в районе начало расти промышленное производство, развивались портняжное, печное, плотничное и кузнечное дело, другие ремесла, открылись шахты для добычи каменного угля, создавались колхозы.

В годы Великой Отечественной войны район находился в оккупации три месяца, большинство населенных пунктов были полностью сожжены или разрушены. Около семи тысяч защитников Отечества не вернулись домой. Многие награждены орденами и медалями за мужество и героизм, а семеро селижаровцев – П.А. Ротмистров, М.А. Зашибалов, Ф.С. Вознесенский, А.Н. Гуданов, Т.И. Прокофьев, И.Н. Тихомиров, И.П. Югалов – стали Героями Советского Союза.

В настоящее время Селижаровский муниципальный округ знаменит своими живописными местами для отдыха, охоты и рыбалки. Здесь находится восемь памятников природы регионального значения. Помимо знаменитого Оковецкого ключа это валуны «Воробей Никулинский», «Воробей Пьянковский», «Холм Горышенский», деревья «Зоренские, «Кедры Селижаровские», «Парк – Дружная Горка», «Родник Оковецкий».

Пресс-служба Правительства Тверской области