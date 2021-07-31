Жители Кувшиново и Кувшиновского района отмечают дни своих муниципальных образований

31 июля отмечается 83-летие города Кувшиново и 92 года со дня образования Кувшиновского района. К жителям муниципалитетов обратился Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Летопись кувшиновского края написана талантливыми людьми, которые внесли большой вклад в укрепление нашего Отечества. Создали значительный промышленный и культурный потенциал для дальнейшего развития муниципального образования. Уверен, что любовь к родной земле, целеустремленность и самоотдача, присущие жителям города Кувшиново и Кувшиновского района, помогут реализовать все намеченные планы. Обеспечить в муниципалитете рост экономики, создание новых рабочих мест, современной инфраструктуры и комфортной среды для жизни», – отметил Игорь Руденя.

История Кувшиновского района неразрывно связана с селом Каменное. В 1799 году граф В. П. Мусин-Пушкин основал в селе бумажную фабрику, приобретённую впоследствии московским купцом М.Г. Кувшиновым. Здесь было создано первое в России целлюлозно-бумажное производство, работающее на местном древесном сырье.

Действующая сегодня Каменская бумажно-картонная фабрика является градообразующим предприятием Кувшиново.

Новый импульс для решения социально-экономических задач даст реализация инвестиционных проектов на созданной здесь территории опережающего социально-экономического развития.

За десять лет планируется создать на этой территории свыше 1260 рабочих мест. Предполагаемый общий объем инвестиций – более 15,1 млрд рублей.

На территории района, в 28 км от Кувшиново, также находится историко-природный заповедник Прямухино, являющийся родовым имением Бакуниных.

Пресс-служба Правительства Тверской области