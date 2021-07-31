Губернатор Игорь Руденя отметил уникальный потенциал Весьегонского края в обращении к жителям в День округа

31 июля в Весьегонске отмечают День муниципального округа. Губернатор Игорь Руденя в обращении к жителям и руководству муниципалитета отметил уникальный потенциал Весьегонского края.

«Щедрая природа, выдающаяся история, трудолюбивые и талантливые люди – все это богатство весьегонского края - одного из красивейших уголков Верхневолжья с уникальными возможностями в развитии туризма. Вот уже несколько лет Фестиваль клюквы возрождает многовековые традиции и славу знаменитых весьегонских ярмарок, известных с XVI века», – говорится в обращении от Игоря Рудени.

Впервые поселение Весь Ёгонская упоминается в 1564 году. В XVI—XIX веках это был важный торговый центр, который служил источником значительных таможенных сборов. Статус города Весьегонск получил в 1776 году.

В период строительства Рыбинской ГЭС в 1939 году две трети города были затоплены, от него остались две улицы. Новая застройка и все учреждения были размещены южнее.

Сейчас Рыбинское водохранилище – главная достопримечательность Весьегонска. Экологически чистый, богатый водоёмами и лесными угодьями, Весьегонский муниципальный округ привлекателен для рыбаков и охотников, любителей природы, экологического туризма.

История Весьегонской земли нашла отражение в выставках, открытых к дню муниципалитета. В краеведческом музее развернуты экспозиции «Музей рака», «Весьегонская вышивка» и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области