Андрей Епишин и Юлия Саранова поддержали многодетную семью Юлии Гиёевой из Кимр, которая могла лишиться квартиры из-за ошибки чиновников

Проблема многодетной семьи Юлии Гиёевой из Кимр, которая могла лишиться квартиры, будет решена – таков итог расширенной встречи совета многодетных матерей Кимры, которая прошла 30 июля. Чтобы помочь семье в Кимры приехали сенатор Российской Федерации Андрей Епишин и директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Из-за ошибки при постановке в очередь на жилье многодетная семья Юлии Гиёевой могла лишиться выделенной в мае этого года трехкомнатной квартиры. Узнав о случившемся, Юлия Саранова, отложив все дела, отправилась в Кимры. За содействием в решении этого вопроса лидер тверских добровольцев также обратилась к сенатору Российской Федерации Андрею Епишину.

Ситуацию обсудили сообща, за круглым столом, который организовал совет многодетных семей города Кимры. Председатель совета Екатерина Бельская предложила открытый формат обсуждения.

Заслушав историю многодетной семьи Юлии Гиёевой, собравшиеся за круглым столом узнали позицию кимрских властей. Начальник юридического отдела администрации города объяснила, что в апреле появилась информация о возможных нарушениях при оформлении граждан в очередь на улучшение жилищных условий. По результатам проверки решено было выйти в суд, так как полномочий у городской власти для решения вопроса восстановлении законности было недостаточно. При этом задачи выселить многодетную семью из только что выделенной квартиры, естественно, не было.

«Мы должны навести порядок в работе всех структур администрации и сделаем это, – отметила глава города Кимры Ирина Балковая. - Но не в ущерб многодетной семье. По фактам выявленных нарушений степень вины определит суд. Еще раз уточню свою позицию и позицию администрации города Кимры: семью Гиёевых никто не собирается выселять. Допущены ошибки при постановке на учет, их нужно поправить, чтобы в дальнейшем все действия между администрацией и многодетными семьями происходили в правовом поле».

Андрей Епишин поблагодарил организатора встречи, совет многодетных семей города Кимры, за правильный подход – провести обсуждение проблемы на открытой площадке. По итогам состоявшегося диалога сенатор предложил администрации Кимр, совету многодетных семей города Кимры внести предложения по совершенствованию системы государственной поддержки многодетных семей. Андрей Епишин заверил, что данные предложения будут внимательно проанализированы и внесены к рассмотрению на законодательном уровне.

«Уверен, что сложившаяся ситуация с жильем семьи Юлии Викторовны будет разрешена корректно, и интересы семьи будут поставлены в приоритет», - сказал Андрей Епишин.

Сенатор подчеркнул, что всегда находится в доступе для кимряков, в городе Кимры работает его общественная приемная и предложил в подобных ситуациях сразу общаться в его адрес.

Директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова со стороны общественников заверила, что будет держать вопрос с жильем многодетной семьи на контроле.

«Эта ситуация произошла от того, что должным образам не выстроена цепочка взаимодействия между властью и гражданами. Проще говоря, кто-то не обратился туда-то, – поделилась своими эмоциями Юлия Саранова. - Подобные ситуации в нашей жизни не редкость. В том, чтобы наладить связь между жителями и властью, как раз могут помочь и помогают некоммерческие организации».

Юлия Саранова четко пояснила свою позицию.

«Для меня было самым важным, чтобы по отношению к этой семье власть поступила справедливо. Отношения между властью и представителями многодетных семей должны быть такими же, как между мамой и ребенком. Трехкомнатная квартира в хорошем доме должна остаться за семьей Гиеёвых. Сегодня мы защитили многодетную семью, это очень важно», – подвела она итог встречи.

Было приятно наблюдать, как напряженность и недоверие, явно присутствующее у Юлии Гиёевой и ее представителей в начале встречи, сменились на спокойный уважительный диалог. Стороны уже в неофициальной обстановке обменялись идеями о том, в каких областях поддержка многодетных семей могла бы стать наиболее эффективной.