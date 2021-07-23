В Тверской области досрочно завершен ремонт региональной дороги Осташков – Селижарово – Ржев

Ремонт автомобильной дороги Осташков–Селижарово – Ржев завершен на три месяца раньше запланированного срока. Работы выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Трасса стала первым сданным региональным объектом в Верхневолжье в 2021 году.

«Приоритетные направления дорожного ремонта в Тверской области – объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности нашего региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Ремонт трассы Осташков – Селижарово – Ржев стартовал в 2019 году. За прошедшие два года в надлежащее состояние было приведено 86 км в Осташковском городском округе, Селижаровском и Ржевском районах. Протяженность участка ремонта 2021 года составила 20,44 км, что позволило отремонтировать дорогу на всем протяжении.

На объекте выполнено фрезерование, устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, отремонтированы съезды и посадочные площадки, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка термопластиком.

Ремонтная кампания продолжается на других региональных автомобильных дорогах Тверской области. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в текущем сезоне в эксплуатацию введут 259 км региональных трасс. Помимо направления Осташков – Селижарово – Ржев это участки автодорог Торжок – Осташков; Дубна – Кимры – Горицы; Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна; «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино; Рамешки – Максатиха; Бежецк – Кесова Гора – Кашин; Торжок – Высокое – Берново – Старица; Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

Пресс-служба Правительства Тверской области