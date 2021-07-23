Михаил Мишустин дал поручения по итогам визита в Тверскую область

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам рабочей поездки в Тверскую область 13 июля.

До 1 октября Минпромторгу и Минцифры предстоит обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения, включая создание мультисервисной модульной промышленной платформы, сообщается на сайте федерального правительства. На важность этого вопроса Михаил Мишустин обратил внимание во время посещения вместе с губернатором Игорем Руденей Тверского вагоностроительного завода. В мероприятии также приняли участие советник Президента РФ Владимир Васильев, министр транспорта РФ Виталий Савельев, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев и генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа. По словам председателя федерального правительства, цифровая промышленная платформа позволяет соединить крупных заказчиков и разработчиков современных программно-технических решений.

В поручениях уточняется, что план мероприятий по развитию и внедрению отечественного инженерного и промышленного программного обеспечения должен быть сформирован с учётом унифицированных функциональных требований к софту – их предложат отраслевые организации. Предполагается, что проекты, которые войдут в план мероприятий и будут реализовываться в рамках мультисервисной модульной промышленной платформы, получат поддержку по линии национальной программы «Цифровая экономика». Минцифры и Минпромторгу предстоит проработать такую возможность до 20 декабря.

В перечне поручений также нашла отражение тема углеродных выбросов. Ввести жесткий контроль в этой сфере, добиться снижения объёмов таких выбросов призвал Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 21 апреля. Для выполнения этой задачи в России будет создана национальная система высокоточного мониторинга выбросов и поглощения климатически активных газов. Во время посещения промышленного технопарка «КСК» в Твери Михаилу Мишустину представили технологические решения, которые могли бы быть задействованы при её разработке. Рассмотреть возможность их использования Председатель Правительства поручил Минэкономразвития, Минпромторгу, Минцифры, Минприроды и Росгидромету. Эта работа должна быть сделана до 6 сентября.

Во время рабочей поездки в регион Михаил Мишустин также ознакомился с проектом транспортно-пересадочного узла в Завидове. Проекты ОЭЗ «Завидово» премьер-министру представил губернатор Игорь Руденя.

«Ведется активное развитие территории совместно с компанией «Агранта» и ВЭБ РФ. Уже действует гостиница, апартаменты и другие объекты. Идет строительство речного порта. Планируем принимать здесь крупные теплоходы. Также развивается транспортно-пересадочный узел с железной дорогой», – рассказал Игорь Руденя.

«Замечательный результат, – оценил проект Михаил Мишустин. – Те национальные цели развития, которые поставил перед нами Президент Владимир Путин, в том числе создание комфортной среды, предполагают удобство маршрутов, транспорта, хорошую инфраструктуру. Поддержим развитие кластера в Завидово».

По итогам визита Михаил Мишустин поручил Ростуризму, Минтрансу, Минфину и Минэнерго вместе с Правительством Тверской области и «РЖД» до 15 августа проработать источники и механизмы финансирования строительства железнодорожной ветки от Октябрьской железной дороги до транспортно-пересадочного узла, а также комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устье реки Шоши.