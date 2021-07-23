Во Ржеве откроется выставка, посвященная Маршалу Советского Союза Андрею Ивановичу Ерёменко

3 августа в Ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» представят обновленный выставочный проект «Герои Ржева». Новую выставку посвятят советскому полководцу, Маршалу Советского Союза Андрею Ивановичу Ерёменко. Выставка будет работать до сентября 2021 года.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Обновление экспозиции приурочено к годовщине встречи Сталина с командующим Калининским фронтом во Ржеве. Посетителям представят раритеты, хранящиеся в фондах московского Музея Победы. Среди уникальных экспонатов – документ о назначении Ерёменко командующим Калининским фронтом, зажигалка, сделанная в честь встречи генерал-полковника и Верховного Главнокомандующего СССР, а также фотографии.

«Во время поездки на фронт, которая длилась с 3 по 5 августа 1943 года, Иосиф Сталин останавливался в деревне Хорошёво. Здесь же 5 августа он встречался с командующим Калининским фронтом генералом-полковником Андреем Ерёменко», – отметил куратор выставки Тимофей Синицин.

Музей «Ставка Сталина» – филиал Музея Победы, который расположен в небольшом деревянном доме подо Ржевом, где Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. Сейчас здесь представлена расширенная экспозиция – военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. В музее быт военного времени сочетается с современными технологиями – на мониторах демонстрируется фильм, посвященный Великой Отечественной войне.

В музее неоднократно бывали почетные гости. Так, 29 июля филиал Музея Победы в рамках визита во Ржевский район посетили Губернатор Игорь Руденя, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и советник Президента РФ Владимир Васильев.

Пресс-служба Правительства Тверской области