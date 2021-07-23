Центробанк информирует Бизнесу и жителям Верхневолжья реструктурировано кредитов более чем на 9 млрд рублей

За период действия мер поддержки в Верхневолжье реструктурировано 14 тысяч договоров жителей региона на сумму почти 5 млрд рублей. Только за июнь этого года жителями Тверского региона подано более 500 заявлений на отсрочку выплат по кредитным договорам от заёмщиков, попавших в сложную ситуацию из-за последствий пандемии. Чаще всего клиентам дают отсрочку по выполнению обязательств. Также применяется снижение размера ежемесячных платежей либо процентной ставки.

До 1 октября Банк России продлил рекомендацию банкам и прочим кредиторам идти навстречу клиентам, столкнувшимся с материальными проблемами. Она распространяется не только на граждан, но и на представителей малого и среднего бизнеса.

Тверской бизнес в период с 20 марта прошлого года по 30 июня нынешнего получил одобрение по реструктуризации 864 договоров на сумму задолженности 4,2 млрд рублей.