Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы жителей Верхневолжья в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

29 июля Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные вопросы жителей и рассказал об основных направлениях работы. В частности, глава региона подтвердил намерение не допускать ввоза на территорию Верхневолжья мусора из других регионов, сообщил о выделении Президентом России дополнительных средств на ремонт дорог.

В начале эфира Игорь Руденя отметил успех тверской спортсменки Василисы Степановой – сегодня представительница Верхневолжья завоевала в олимпийском Токио серебро в академической гребле вместе с ростовчанкой Еленой Орябинской.

На связь с Тверью вышла и сама спортсменка, которая выразила слова признательности тренерам, своей напарнице и болельщикам за поддержку.

Игорь Руденя прокомментировал уже ставшую традиционной для четверга рабочую поездку в муниципалитет. Сегодня Губернатор посетил Ржев.

Вместе с генеральным директором Госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и советником Президента России Владимиром Васильевым глава региона принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-летия 514-го авиационного ремонтного завода.

«Увидели сплоченный и дружный коллектив, где работает много молодежи. Сегодня завод демонстрирует лучшие компетенции в авиастроении. У нас большие амбиции по развитию этого направления. При посещении мы отметили необходимость открытия у нас филиала вуза по этой специализации. Правительство со своей стороны также старается помогать заводу», – сказал Игорь Руденя.

Так, по поручению Губернатора была отремонтирована подъездная дорога к предприятию. При федеральном участии планируется направить около 2 млрд рублей на модернизацию производства.

В Ржеве также состоялось совещание по реализации в Тверской области федерального проекта «Чистая вода». Глава региона проинспектировал ход модернизации Ржевского водозабора – проект полностью будет реализован в 2022 году.

«Важно сохранить экосистему области для будущих поколений. Мы позиционируем себя как чистая территория, которая не должна принимать мусор из других регионов», – подчеркнул Губернатор в прямом эфире.

Чистая питьевая вода – тема, которую в прямом эфире подняли жители микрорайона «Южный» Твери. От сотрудницы детской поликлиники №2 Элеоноры Гончаровой прозвучал вопрос о повышении качества водоснабжения в микрорайоне.

Игорь Руденя сообщил – по федеральному проекту идет модернизация сети от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста. Это позволит обеспечить водой нормативного качества жителей восточной и южной части областного центра. Реализацию проекта должны завершить уже этой осенью.

Еще одна актуальная тема – уже для семей с детьми – «президентские» выплаты и другие меры поддержки в демографии. Со 2 августа начнутся «школьные» выплаты. Так, по прогнозу, по 10 тыс. рублей получат семьи Тверской области, воспитывающие почти 156800 детей. Приём заявлений продлится до 1 ноября.

Игорь Руденя сообщил об индексации с 1 июля этого года 15 видов региональных социальных выплат. Их увеличение коснется более чем 180 тысяч получателей.

В прямом эфире жители деревни Ульяново Зубцовского района поинтересовались у Губернатора, когда будет отремонтирована дорога от трассы Москва – Рига до деревни Александровка и дальше до границы с Московской областью.

«Знаем эту дорогу, она находится в плане работ на 2023 год. Посмотрим это направление с учетом того, что по поручению Президента нашей области выделено дополнительное финансирование в связи с хорошей реализацией бюджета – у нас нет задолженности. Не исключаю начало работ на дороге уже в текущем году», – сообщил Губернатор.

По-прежнему актуальна тема противодействия коронавирусной инфекции. Глава региона отметил высокие темпы вакцинации в регионе и поблагодарил население за ответственное отношение к этому вопросу.

Речь в прямом эфире шла также о поддерожке молодых кадров в сфере здравоохранения, спорта высших достижений.

В завершение программы Губернатор рассказал, что продолжит болеть за спортсменов, представляющих Тверскую область на Олимпиаде в Токио. Уже 1 августа на старт выйдет прыгунья Дарья Клишина.

«Конечно, будем болеть. Четыре спортсмена от Твери участвуют в нынешней Олимпиаде! Думаю, что вся Тверская область будет с замиранием сердца сидеть у телевизоров и наблюдать ход соревнований», - сказал Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области