«Транспорт Верхневолжья» продлил срок оплаты социальных карт на август

По просьбам пассажиров Твери, а также Калининского, Ржевского, Старицкого, Кимрского и Зубцовского районов «Транспорт Верхневолжья» продлил срок оплаты льготного проездного абонемента на август до 7 августа. Кроме того, принято решение о том, что проездной на сентябрь можно будет приобрести с 8 августа.

«Мы получили много просьб от пассажиров льготной категории о возможности продления срока оплаты социального проездного на август. Мы стараемся всегда идти навстречу нашим пассажирам, поэтому предоставили им возможность оплатить социальные карты на август до 7 числа», – отметила исполняющий обязанности генерального директора компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» Екатерина Рем.

Во всех муниципалитетах действует льготный абонемент стоимостью 302 рубля. Пассажиры льготной категории могут воспользоваться правом на безлимитный проезд в транспорте за фиксированную плату при помощи специально оформленной социальной карты жителя Тверской области или банковской карты МИР.

Социальную карту жителя Тверской области можно получить бесплатно в любом офисе ПАО «Сбербанк России» в течение 10 рабочих дней с даты приема заявления. Карту необходимо зарегистрировать в любом филиале МФЦ.

Оплатить абонемент можно через банкомат, платежный терминал, личный онлайн-кабинет или мобильный банк. Для этого необходимо выбрать в разделе «Платежи» «Транспорт Верхневолжья» и покупку льготного абонемента. При оплате важно указать номер банковской карты, которую пассажир использует при проезде.

Проездной должен быть оформлен в течение предыдущего месяца, иначе карта может оказаться заблокированной, а социальный проездной на конкретный месяц приобрести уже не получится.

Узнать подробную инструкцию по приобретению и оплате социального проездного можно в ролике от «Транспорта Верхневолжья».

С расписанием и маршрутами автобусов «Транспорта Верхневолжья» в районах можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта Тверской области. По любым возникающим вопросам о работе новой модели пассажирских перевозок жители районов могут обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области