В 2021 году на работу в центральные районные больницы Верхневолжья придут 156 специалистов, прошедших обучение по целевому договору

Вопросы развития системы поддержки студентов-медиков и молодых специалистов сферы здравоохранения обсуждались 29 июля в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь с Губернатором Игорем Руденей.

«На федеральном и региональном уровне в рамках различных программ многое делается для поддержки молодых специалистов. Мы понимаем, что им сегодня нужна дополнительная мотивация для работы, потому что ужесточается конкуренция с нашими соседями за привлечение кадров. В больницах Тверской области растет востребованность в новых специалистах, и мы должны создавать современные условия, чтобы привлекать их к работе в нашем регионе», – подчеркнул Игорь Руденя.

С прошлого года в Тверской области медикам предоставляется единовременная компенсационная выплата при переезде на работу в населённые пункты, расположенные на отдалённых и труднодоступных территориях. Для врачей она составляет 1,5 млн рублей, для фельдшеров – 750 тыс. рублей.

Предусмотрены также единовременные выплаты для специалистов, которые переехали работать на село либо в города с населением меньше 50 тысяч человек, а это большинство населённых пунктов тверского региона. Для врачей размер выплаты составляет 1 млн рублей, а для фельдшеров – 500 тыс. рублей.

С этого года выплаты в размере 500 тыс. рублей также смогут получать акушеры и медицинские сестры фельдшерских и фельшерско-акушерских пунктов. При переезде на работу в отдалённые и труднодоступные территории эта сумма возрастает для них до 750 тыс. руб.

Кроме того, будущим молодым специалистам, которые заключили договоры о целевом обучении по программам специалитета, ординатуры и среднего профессионального образования, предоставляются ежегодные денежные выплаты. На сегодняшний день такой мерой поддержки уже воспользовались порядка 370 студентов.

В 2021 году размер таких ежегодных выплат для «целевиков» увеличен на 50%. Обучающиеся по программам специалитета будут получать по 36 тыс. рублей, а по программам ординатуры – 75 тыс. рублей.

В прошлом году в учреждения здравоохранения Тверской области были трудоустроены 67 человек, обучавшихся по целевому набору. В 2021 году ожидается, что в лечебные организации Верхневолжья трудоустроятся 159 специалистов, окончивших Тверской государственный медицинский университет. В этом учебном году в Тверском государственном медицинском университете выделено 218 мест по целевому набору именно для нашего региона. Рассматривается вопрос о предоставлении в 2021-м образовательных грантов на оплату обучения в ТГМУ за счёт средств областного бюджета.

Кроме того, Министерством здравоохранения Тверской области подготовлен проект программы «Онколог межрайонного центра», который предусматривает широкий спектр мер поддержки специалистов этого профиля. Речь идет о предоставлении двух денежных выплат – фиксированной в размере 20 тыс. рублей ежемесячно, а также дополнительно до 20 тыс. рублей при достижении показателей эффективности деятельности.

Пресс-служба Правительства Тверской области