Компании Тверской области смогут оформить ковид-паспорта на Едином портале госуслуг

В Тверской области утвердили форму ковид-паспортов для организаций, которые работают в сфере услуг. Сейчас её необходимо заполнять в бумажном виде, в дальнейшем появится возможность загрузки данных с помощью Единого портала госуслуг. Тема обсуждалась 29 июля в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Ковид-паспорта организаций – это форма отчётов о привившихся сотрудниках. Их необходимо заполнять в организациях, сфера деятельности которых подпадает под действие постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области об обязательной вакцинации отдельных групп граждан нашего региона.

«Решение о введении ковид-паспортов – это временное решение для того, чтобы предприятия, работающие в сферах торговли, питания и гостиничных услуг, осуществили вакцинацию более 60% своих сотрудников. Сейчас мы видим очень высокие темпы вакцинации, поэтому хочу поблагодарить наших граждан, которые серьезно к этому отнеслись», – сказал Игорь Руденя.

Ковид-паспорта заполняются в личном кабинете организации или индивидуального предпринимателя на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Обновлять электронные паспорта необходимо еженедельно, не позднее первого рабочего дня календарной недели.

Найти услугу просто через форму поиска на главной странице портала gosuslugi.ru. Достаточно набрать название «Уведомление уполномоченного органа на осуществление контроля за вакцинацией…» или открыть через поиск «Министерство здравоохранения Тверской области», где в перечне также будет доступна эта услуга.

В Ковид-паспорте указываются общие сведения об организации, численности всего коллектива и проценте привитых, а также о датах прохождения первого и второго этапа иммунизации каждым из сотрудников.

При возникновении затруднений с заполнением электронной формы, можно обратиться за помощью в Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по телефону горячей линии: 8-800-200-11-69.

Всего в Тверской области на 29 июля более 300 тысяч человек сделали прививки. Темпы вакцинации увеличились более чем в 5 раз, в неделю в регионе прививается порядка 25 тысяч жителей.

На этой неделе было увеличено количество прививочных пунктов. Также в самых популярных у жителей региона прививочных пунктах увеличивается количество специалистов. Например, с 23 июля до трёх бригад усилено медицинское сопровождение вакцинации в торговом центре «РИО».

Пресс-служба Правительства Тверской области