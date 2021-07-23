Подать заявление на получение единовременной выплаты семьи с детьми могут до 1 ноября

В Тверской области на получение новых выплат, которые были озвучены Президентом России Владимиром Путиным во время Послания Федеральному Собранию и предоставляются с 1 июля, подано более 12 тысяч заявлений. В первую очередь речь идет о поддержке неполных семей и беременных женщин. Тема оказания помощи семьям с детьми стала одной из основных в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь с Губернатором Игорем Руденей.

2 июля Президент России Владимир Путин принял решение о назначении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. В Верхневолжье приём заявлений начался с 15 июля и продлится до 1 ноября.

«В Тверской области родители более 156 тысяч 800 детей получат данную выплату. Отмечу также, что мы провели индексацию выплат, которые уже получают жители области. Это не только детские выплаты, но и все социальные пособия», – сказал Игорь Руденя.

Закон об индексации был принят Законодательным Собранием Тверской области. С 1 июля этого года 15 видов региональных социальных выплат будут проиндексированы – это пособия, единовременные и ежемесячные денежные выплаты семьям. Увеличены размеры ежемесячных денежных выплат и пособий более чем 180 тысячам ветеранов труда, тружеников тыла, гражданам, удостоенным наград Тверской области, сельским специалистам – медицинским, социальным, библиотечным работникам, сотрудникам государственных областных и муниципальных культурно-просветительных учреждений, проживающим и работающим на селе.

Сейчас на федеральном уровне завершается формирование целостной системы поддержки семей с детьми. В Тверской области данный перечень будет дополнен региональным пакетом, который будет разработан с учетом специфики Верхневолжья.

В настоящее время среди семей с детьми проводится социологическое исследование, которое продлится до 15 августа. По его результатам планируется сформировать перечень дополнительных мер, а также при необходимости – усовершенствовать существующие меры поддержки.

На данный момент в Тверской области действует порядка 50 федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми. Благодаря принимаемым мерам, за последние пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на 3 300 и составило более 13,2 тысячи семей.

В регионе создаётся портал «Семейный помощник», с помощью которого можно будет получить информацию обо всех мерах поддержки семей с детьми.

Пресс-служба Правительства Тверской области