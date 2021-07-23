Игорь Руденя: спасибо нашим тренерам, которые растят будущих и настоящих олимпийских чемпионов

29 июля Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь поблагодарил тверскую спортсменку Василису Степанову за серебро Олимпиады в Токио, которое представительница Верхневолжья завоевала вместе со своей напарницей ростовчанкой Еленой Орябинской в академической гребле на двойках распашных без рулевого.

«Это новый уровень для нас, для всей Российской Федерации. Приятно, что в Олимпиаде участвуют наши, тверские спортсмены, – сказал Игорь Руденя. – На этой неделе мы приняли решение о поддержке 280 спортсменов и тренеров Тверской области. Это наша работа по развитию спорта, ведь все начинается со спортшкол. Спасибо нашим тренерам, которые растят будущих и настоящих олимпийских чемпионов».

На связь с Тверью вышла и сама спортсменка.

«Хочу сказать большое спасибо за поддержку, за веру в меня. Несмотря на разницу во времени, вы всё равно за меня болели. Я чувствовала каждую вашу эмоцию, силу, которые вы мне передавали. Выражаю благодарность моей напарнице, всем тренерам. Отдельное спасибо хочу сказать тренеру Александру Алексеевичу Брендакову – вы на протяжении всей моей карьеры всегда рядом», – сказала Василиса Степанова.

Спортивную тему продолжил вопрос от гребцов, которые скоро вступят в борьбу за медали в Токио, – Александра Сергеева и Артёма Кузахметова. Они поинтересовались планами по развитию спорта высших достижений, созданию новых гребных баз в Твери.

В регионе реализуется комплекс мер по поддержке спорта высших достижений. Это субсидии на развитие базовых видов спорта, подготовка спортивного резерва и индивидуальная поддержка спортсменов, показавших выдающиеся результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Выплачиваются стипендии Губернатора Тверской области, единовременные вознаграждения за достижения и особые заслуги в области физкультуры и спорта, выплаты чемпионам или призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и тренерам, их подготовившим.

Кроме того, из федерального бюджета предоставляется поддержка на развитие базовых видов спорта в Тверской области, проведение областных спортивных соревнований по 80 видам спорта и подготовку спортивного резерва.

Подтверждением эффективности этих мер служит тот факт, что сегодня в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта входят более 200 спортсменов нашей области.

Одним из ведущих и популярных видов спорта в регионе является гребля. В прошлом году по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» началось строительство гребной базы на реке Тверца. Завершён первый этап работ и заключён госконтракт на выполнение второго. Открыть гребную базу планируется в сентябре 2022 года. Также продолжается строительство гребной базы на реке Волге. Здесь работы будут завершены до конца 2021-го.

Пресс-служба Правительства Тверской области